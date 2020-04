Copertino, un volo di 7 metri giù dal balcone: muore 43enne

COPERTINO - Scivola dal parapetto di un antico palazzo disabitato e si schianta al suolo da un’altezza di 7 metri. Muore sul colpo nonostante i tempestivi soccorsi. Tragica fine per un 43enne di Copertino. Si tratta di Ivan Alfonso Sponzilli, un operaio disoccupato con precedenti, residente nel centro storico. La tragedia si è infatti consumata nel primo pomeriggio di ieri proprio nel centro antico di Copertino, in via San Giuseppe e più precisamente all’interno di una corte in cui affaccia l’antico palazzo Verdesca Bax.

Non si conoscono le ragioni per cui l’uomo si stesse inerpicando su palazzo dal quale, secondo una prima ricostruzione avrebbe dovuto raggiungere un terrazzo adiacente. Gli inquirenti non escludono che stesse alla ricerca di qualcosa di compromettente. Addosso gli sono stati rinvenuti un cacciavite e un migliaio di euro nel portamonete. Il cadavere è stato rinvenuto alle 16.15 da un professionista che transitava in quel momento lungo la stradina. Conoscendo la presenza dello storico palazzo e l’avanzato stato di degrado, si è affacciato nella corte e nell’angolo sinistro, a ridosso dello scalone, ha notato il corpo dell’uomo riverso al suolo in posizione prona e in una pozza di sangue. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 ai quali non è rimasto che constatare il decesso avvenuto esattamente alle 15.55, secondo l’ora riportata sull’orologio al polso del 43enne. Sul posto è intervenuto anche il medico legale, Roberto Vaglio che ha constatato il decesso per trauma cranico e fratture multiple agli arti inferiori e superiori. Ai carabinieri della locale tenenza diretti dal tenente Salvatore Giannuzzi e ai colleghi della compagnia di Gallipoli guidati dal capitano Francesco Battaglia è toccato procedere per rilievi del caso e stabilire perché l’uomo fosse arrivato fin lì e cosa ci facesse in quel palazzo. I filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona riprendono l’uomo che alle 15.45 sta percorrendo la stradina per poi entrare da solo nella corte. E’ esclusa la pista del suicidio.