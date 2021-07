Bari calcio, primo colpo di mercato: ingaggiato il fantasista D'Errico

BARI - Primo colpo di mercato per il Bari: il club ha ingaggiato il fantasista Andrea D’Errico, classe 1992. Il centrocampista lombardo, ex del Monza, ha firmato un contratto fino al giugno 2023 con prolungamento automatico in caso di promozione. Sarà a disposizione del tecnico Mignani dal 15 luglio, giorno del raduno dei biancorossi in sede prima del ritiro in Trentino