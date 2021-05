Auteri, rialza la testa «Siamo pronti, ci credo»

Bari - Auteri, è finalmente arrivato il momento della verità. Come ci arriva il Bari a questo appuntamento? È pronto?

«Pronto. Anzi, prontissimo. Abbiamo fatto un buon lavoro, sono molto soddisfatto delle risposte che i ragazzi mi hanno dato in questo periodo di preparazione. Ma una cosa deve essere chiara: non voglio sentir parlare di singoli. Ciascun calciatore, nessuno escluso, non deve mai dimenticare di essere parte integrante di una squadra. Ogni giocata deve essere finalizzata all’interesse collettivo».

Come si prepara una partita secca? A maggior ragione un derby. Tenendo presente che il Bari avrà due risultati su tre a disposizione per il passaggio del turno.

«Certe partite si giocano anche e soprattutto sul piano emotivo. La tecnica e la tattica contano, eccome. Non vorrei essere frainteso. Ma la testa può fare la differenza. E allora dico che è è pericoloso fare calcoli. Noi dobbiamo pensare che questa è una sfida secca e che va giocata con personalità. Motivare la squadra? Ripeto, il gruppo è cresciuto. Certe gare, a maggior ragione un derby, si preparano da soli. C’è lo spirito giusto».

Da un lato la spensieratezza del Foggia, dall’altro quasi l’obbligo del Bari a superare il turno. Questi stati d’animo possono incidere sullo sviluppo della gara?

«Per me si tratta di cose teoriche. Non so fino a che punto il Foggia possa giocare spensierato. Hanno fatto un campionato importante, vero. Ma credo che vogliano fare bene. Noi, certo, non cercheremo di gestire ma proveremo a fare la nostra partita, giocando di squadra».

Il Foggia, nella sfida di playoff vinta a Catania, ha confermato di dare il meglio quando può agire di rimessa. Può disporre di un paio di calciatori molto rapidi. Prevede qualche accorgimento in difesa?

«Abbiamo analizzato pregi e difetti del Foggia. E sappiamo in cosa sono forti. Non dobbiamo mai perdere equilibrio. Guai a concedere campo, sarà importante che tutti i miei calciatori siano posizionati bene. Ma la partita non si giocherà solo su questo aspetto tattico. Bisognerà saper cambiare pelle».

Il suo primo Bari ha fatto cose importanti. Soprattutto era una squadra aggressiva che aveva grande feeling con il gol. In questo periodo ha rivisto quella squadra?

«In allenamento è stato un crescendo. Devo dire che qualcosa l’ho rivista anche se, a livello individuale, c’è qualcuno che non è a postissimo. Ma sta a me fare certi tipi di valutazione. Poi ho la fortuna di avere a disposizione una rosa con tante frecce. Quindi non ho problemi, vedrà quali potranno essere le scelte. Ricordando, lo dirò fino alla noia, che non dovrà mai essere smarrito il concetto di squadra. Voglio ordine difensivo, intensità e un modo di giocare propositivo. E certe cose le ho viste dal momento del mio ritorno».

Cosa si aspetta sul piano della mentalità dalla squadra?

«Ho un gruppo sano e che ha tantissima voglia. Mi aspetto una squadra matura che in campo sappia gestire quella che sarà una gara complicata. Accettiamo la sfida e vedremo».

Le è capitato di rivedere il derby al San Nicola?

«No. Era un’altra epoca. Questa è una gara diversa. Il Foggia è pericoloso, è cresciuto molto ma noi ci siamo perché passare il turno sarebbe fondamentale. Ho visto, invece, il Foggia di Catania. E devo dire che mi ha sorpreso».

Cosa le dicono i tifosi quando la incontrano per strada?

«Ne ho travati tanti e mi hanno riconosciuto nonostante la mascherina. Ragazzi, questa è una grande piazza. Forse una delle cinque più grosse d’Italia. Anche per questo vogliamo andare avanti».