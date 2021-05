Bari, si punta a ritrovare tra i disponibili il difensore esterno Celiento

Bari - Un eurogol del centrocampista Bianco nella partitella a ranghi misti nell’antistadio, disputata a conclusione della seduta mattutina, conferma come il tecnico del Bari Auteri abbia recuperato in pieno anche l’esperto centrocampista cresciuto nelle giovanili della Juve.

In vista dell’incontro dei play off con il Foggia, in programma mercoledì al San Nicola, i pugliesi puntano anche a ritrovare tra i disponibili il difensore esterno Celiento, che in questo torneo ha mostrato fiuto da bomber nelle aree avversarie (ha siglato 4 gol).

Intanto la società sonda i direttori sportivi disponibili a raccogliere la sfida del rilancio biancorosso: il presidente Luigi De Laurentiis ha recentemente dichiarato che lavora su una rosa di tre nomi, ma nelle ultime ore sembra in pole Roberto Gemmi, ds del Pisa. Il club a febbraio ha esonerato il vecchio ds Giancarlo Romairone; l’incarico è svolto provvisoriamente dal dirigente Antonello Ippedico.