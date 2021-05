Bari-Bisceglie: le probabili formazioni

E' la prima volta in assoluto che Bari e Bisceglie si affrontano al San Nicola, sebbene il match si svolgerà a porte chiuse. Prevista una serata mite al San Nicola: cielo nuvoloso, venti moderati provenienti da Ovest e temperatura attorno ai 19 gradi. Il tecnico biancorosso Gaetano Auteri deve sciogliere diversi dubbi: in porta, ballottaggio tra Frattali e Marfella, in difesa possibile che si torni al terzetto formato da Celiento, Sabbione e Di Cesare, ma sono in lizza pure Minelli e Perrotta. Ciofani e Rolando saranno i laterali, mentre a centrocampo Maita, De Risio e Lollo sono in lizza per due maglie. Scelte compiute, invece, in attacco: giocheranno Cianci, Antenucci e D'Ursi.

Bari (3-4-3): 1 Frattali, 21 Celiento, 17 Sabbione, 6 Di Cesare; 13 Ciofani, 4 Maita, 19 De Risio, 9 Rolando; 8 Cianci, 7 Antenucci, 11 D'Ursi. A Disp: 22 Marfella, 33 Fiory, 23 Minelli, 3 Perrotta, 29 Semenzato, 15 Sarzi Puttini, 5 Bianco, 25 Lollo, 18 Candellone, 35 Mane, 14 Dargenio, 30 Mercurio. All. Auteri.

Squalificati: Marras (1).

Indisponibili: Andreoni, Citro.

Bisceglie (4-4-2): 22 Spurio, 25 Tazza, 26 Altobello, 4 Marino, 27 Bassano; 7 Mansour, 13 Zagaria, 20 Romizi, 28 Pedrini; 11 Rocco, 24 Sartore. A Disp: 1 Russo, 16 Gilli, 3 Giron, 8 Cittadino, 15 Ferrante, 23 Maimone, 19 Vitale, 21 Casella, 14 Makota, 18 Musso, 2 Goffredo, 10 Ibrahim. All. Bucaro.

Squalificati: Priola (1), Vona (1).

Indisponibili: Hassan, Cecconi.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Tv: diretta su Eleven Sports, Sky Sport canale 255, Antenna Sud canale 13 digitale terrestre.