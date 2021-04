Bari-Palermo, le probabili formazioni: alle 15 il match

Il Bari sfida il Palermo per la 36esima giornata del girone C di serie C. Un match dal sapore antico, ma oggi fondamentale per determinare la griglia playoff, con i biancorossi costretti a vincere peer provare a conservare quantomeno l'attuale terzo posto. Si gioca alle 15 a porte chiuse al San Nicola: rischio pioggia, con venti deboli da Est ed una temperatura di circa 15,6 gradi. Il tecnico biancorosso Massimo Carrera deve sciogliere ancora diversi dubbi, a cominciare dal modulo tattico: sarà confermato il 3-5-2 o si tornerà alla difesa a quattro? Sicuri di una maglia sembrano comunque Frattali in porta, Minelli, Di Cesare e Perrotta in difesa, Maita e De Risio a centrocampo, Marras e Antenucci nel reparto offensivo. In bilico anche Cianci, non ancora al meglio per un problema al piede, mentre tornano tra i convocati Celiento e Sabbione.

Le probabili formazioni:

Bari (3-5-2): 1 Frattali; 23 Minelli, 6 Di Cesare, 3 Perrotta; 13 Ciofani, 19 De Risio, 4 Maita, 9 Rolando, 10 Marras; 8 Cianci, 7 Antenucci. A Disp: 22 Marfella, 33 Fiory, 21 Celiento, 17 Sabbione, 29 Semenzato, 25 Lollo, 11 D'Ursi, 18 Candellone, 35 Manè, 14 Dargenio, 30 Mercurio. All. Carrera.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Andreoni, Bianco, Citro.

Palermo (3-4-2-1): 1 Pelagotti, 4 Accardi, 26 Marong, 15 Marconi; 29 Almici, 18 De Rose, 19 Odjer, 14 Valente; 11 Santana, 7 Floriano; 9 Saraniti. A Disp: Fallani, 16 Peretti, 21 Broh, 6 Crivello, 2 Doda, 13 Lancini, 27 Luperini, 8 Martin, 10 Silipo, 20 Kanoute, 23 Rauti.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Palazzi, Somma, Corrado, Lucca.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Tv: diretta su Eleven Sports e Sky Calcio 256.