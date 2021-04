Bari-Palermo: i convocati e tutti i ballottaggi di Carrera

Ancora diversi dubbi da sciogliere per Massimo Carrera, in vista dell'impegno che domenica il suo Bari affronterà al San Nicola contro il Palermo (alle 15). Il tecnico lombardo deve innanzitutto decidere se confermare i biancorossi con il modulo 3-5-2 oppure tornare alla difesa a quattro. Sembrano comunque sicuri di una maglia, a prescindere dall'assetto tattico, Frattali in porta, Minelli, Di Cesare e Perrotta in difesa, Maita e De Risio a centrocampo, Marras e Antenucci in attacco. Vediamo, nel dettaglio, gli altri ballottaggi.

Ciofani-Rolando 55%-45%: Ciofani dovrebbe essere sicuro di una maglia da terzino destro in caso di difesa a quattro. Qualora, invece, fosse confermato il 3-5-2, si giocherebbe con Rolando la maglia da quinto a destra.

Rolando-Lollo-D'Ursi 55%-30%-25%: In caso di 3-5-2, Rolando potrebbe anche essere proposto negli inediti panni di mezzala, venendo preferito a Lollo che continua a deludere. Se, invece, Carrera opterà per il 4-2-3-1 (o 4-4-2) allora il ballottaggio peer una maglia da esterno si ridurrà a Rolando e D'Ursi.

Cianci-Candellone 65%-35%: Cianci continua a palesare problemi alla pianta del piede. Carrera potrebbe quindi decidere di risparmiarlo in avvio, preferendogli Candellone, ancora alla caccia del suo primo gol nel Bari.

I convocati di Bari-Palermo:

Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORY

Difensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 23.MINELLI, 35.MANE

Centrocampisti: 4.MAITA, 9.ROLANDO,14.DARGENIO, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 29.SEMENZATO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 8.CIANCI, 10.MARRAS, 11.D'URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO.

Indisponibili: Cristian Andreoni (infiammazione al tendine d'Achille), Raffaele Bianco (lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semitendinoso della coscia destra), Nicola Citro (lesione legamento crociato ginocchio sinistro) e Daniele Sarzi Puttini (distorsione caviglia destra).