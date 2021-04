Avellino-Bari: «Scontro decisivo per il secondo posto»

BARI - Sarà una partita determinante per il secondo posto. Possiamo rubare dei punti agli irpini, ma poi ne avremo altre tre e dovremo essere continui nei risultati. Affrontiamo una squadra cattiva e motivata. Bisognerà essere combattenti, dare battaglia e far vedere che ci siamo».

Questo l'approccio dell’allenatore del Bari Massimo Carrera allo scontro diretto con l’Avellino, in programma al Partenio domani pomeriggio alle 17,30. "Essere garibaldini? Dobbiamo fare la nostra partita, con equilibrio, provando a sfruttare i loro difetti. Sappiamo - aggiunge l’allenatore - che dobbiamo scendere in campo con la testa libera. Il risultato sarà quello che dirà il campo. La coppia Antenucci-Cianci? Devono fare la loro parte, e soprattutto fare gol».

«Queste sono partite che si preparano da sole - conclude Carrera - dobbiamo migliorare nel possesso palla, senza frenesia, divertendoci, senza paure. Dobbiamo costruire per i play off una squadra che giochi con intensità. Lavoriamo senza partite infrasettimanali per portare il gruppo a dare l'aggressività giusta». Non sarà convocato il difensore Sabbione, mentre Sarzi e Di Cesare saranno a disposizione.