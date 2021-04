Vibonese-Bari, mister Carrera: «Dobbiamo essere pronti alla battaglia»

BARI - «Andiamo a fare la partita, a cercare di vincere. Dobbiamo essere pronti alla battaglia. Abbiamo occasioni per raggiungere il secondo posto: ci vogliono punti»: così ha presentato la trasferta di domani del Bari contro la Vibonese il tecnico dei pugliesi Massimo Carrera.

«In questo momento del campionato - ha aggiunto - servono conferme. Il rinvio della gara con il Palermo? E’ una buona cosa, abbiamo più tempo per preparare la sfida. Antenucci (bomber a secco da molte giornate, ndr)? Sta bene fisicamente, l’importante è che giochi per la squadra».

«Il tecnico dei calabresi Giorgio Roselli? Abbiamo giocato insieme a Bari e Pescara. E’ un allenatore esperto e sono sicuro che metterà in campo una squadra che ci dà filo da torcere», ha chiarito ancora. «L'umore dopo una vittoria (quella con la Paganese nell’ultima giornata, ndr) è diverso. Si lavora e ci si arrabbia sempre. Ma quando si vince bisogna vedere il bicchiere mezzo vuoto e lavorare sui dettagli per migliorare. D’ora in più conterà la continuità di risultati, la capacità di gestire le partite, la freschezza mentale e fisica», ha concluso Carrera.