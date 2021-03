Bari, Bianco: «Lavoriamo per vincere i play off»

Bari - «Le ultime cinque gare devono essere per noi grandi partite. Si possono vincere i play off anche da quarti o quinti. Prima di concentrarci sulle finali dobbiamo prepararci alle ultime gare, per compattarci»: così Raffaele Bianco, centrocampista del Bari, autore di un eurogol contro la Paganese, spiega come il gruppo affronterà la fine della stagione in vista delle finali promozione.

«Siamo una squadra - aggiunge con un pizzico di autocritica - che può vincere o perdere contro chiunque. Dobbiamo migliorare e dimostrare di subire pochissimo, come avveniva l'anno scorso. Ora con Carrera stiamo cercando il giusto assetto e non diamo ancora l’impressione di essere una squadra solida. A Terni, nel primo quarto d’ora potevamo chiudere per 0-3, ci siamo impauriti e poi l’abbiamo prima riaperta per un episodio e dopo abbiamo perso la sfida».

«Abbiamo tanti giocatori di personalità, ma quando attraversi un periodaccio, qualcosa viene a mancare. Con il pubblico sarebbe stato tutto diverso. Non è giusto dire che non abbiamo personalità. Troppo nervosismo? Rimediamo troppi rossi, capita quando non arrivano i risultati, ma non deve più succedere. Chi ha sbagliato si è scusato e ha pagato le multe. Le rivali ai play off? Le più forti sono nel girone B: dal Perugia al Sud Tirol. Il girone A è meno forte, ma c'è l’Alessandria con una squadra di tutto rispetto», conclude l’ex Juve.