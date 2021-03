Bari in crisi, patron De Laurentiis partecipa ad allenamento squadra

Il Bari è in crisi di gioco e risultati: dopo la nuovo bruciante sconfitta rimediata a Catanzaro (per 2-0), il presidente del club, Luigi De Laurentiis, oggi ha scelto di essere vicino ai giocatori e allo staff tecnico, presenziando all’allenamento guidato dal tecnico Massimo Carrera all’antistadio, con cui si è intrattenuto a lungo. In serata sarà presente anche alla cena con il gruppo nel ritiro, in vista della prossima gara interna contro la Paganese, sabato al San Nicola.

Domenica, dopo la battuta d’arresto in Calabria, i tifosi del gruppo Seguaci della Nord avevano esposto uno striscione contro società e giocatori proprio allo stadio. Restano in infermeria gli infortunati difensori Ciofani, Sarzi, Celiento e Andreoni (tutti alle prese con programmi di lavoro personalizzati).