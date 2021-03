Bari beffato dal Catanzaro: perde 2 a 0 in trasferta

BARI - Il Bari viene beffato dal Catanzaro di Nicola Antonio Calabro nel big match della 32ª giornata del Girone C di Serie C. Il match si conclude con un 2-0: due le reti dei calabresi, fino ad ora quarti in classifica con 48 punti, frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, i pugliesi si trovano in 3ª posizione con un cammino di 15 successi, 8 pareggi e 6 sconfitte.

«Sapevamo che era una partita difficile. E’ un momento così. Dobbiamo prendere le cose positive e migliorare quelle negative. Il campionato non è finito. Sono convinto che per i playoff ci saremo come squadra tosta»: dopo il ko contro il Catanzaro che ha inflitto due reti ai biancorossi in trasferta, l’allenatore del Bari Massimo Carrera vede sfumare anche ogni possibilità di raggiungere il secondo posto (i pugliesi sono terzi e ora devono guardarsi anche le spalle).

«Nel primo tempo - spiega - abbiamo fatto abbastanza bene, poi abbiamo sbagliato tante situazioni. I ragazzi hanno dato tutto in campo. Manca un pò di quella lucidità determinante. Facciamo fatica a tenere la squadra stretta. Cercare il pari, sotto di un gol, ci ha fatto perdere equilibrio».

«Io - ha aggiunto - ci credo ancora: siamo qui per centrare l'obiettivo. Abbiamo perso una battaglia, ma la guerra si può vincere. In questo momento sbagliamo l’approccio mentale». "Bisogna lavorare e rimboccarci le maniche. Possiamo essere competitivi, dobbiamo solo liberarci la mente», ha concluso Carrera.