Bari, Carrera: «Con la Casertana dobbiamo solo vincere»

«Dobbiamo vincere tutte le partite e far più punti possibili. Vogliamo arrivare al secondo posto": coì presenta la sfida di domani al San Nicola contro al Casertana il tecnico del Bari Massimo Carrera, alle prese con un incontro ravvicinato dopo la bruciante sconfitta rimediata contro la Ternana in trasferta. "Abbiamo fatto pochi gol finora - aggiunge - ma abbiamo creato tante situazioni offensive. Questo è l’importante: tutti si stanno mettendo a disposizione della squadra, ma ci vuole più cattiveria sotto porta. Nel calcio basta poco per cambiare gli eventi, per far girare la fortuna. Dobbiamo continuare a lavorare, evitando errori. Tutti i gol subiti nascono non solo dalle altre squadre, ma dalla nostra mancanza di concrezione e di attenzione in certi momenti».



Poi, sul caso dell’esclusione dal primo minuto al Liberati del bomber ex Spal: «Antenucci in panchina con la Ternana? Una scelta tecnica: con gli umbri avevo bisogno di un centrocampo più di corsa. Ne ho parlato anche con lui. La panchina? Non è lunga, ma questo non è un alibi. Noi dobbiamo riportare il Bari in alto».

«Essere obbligati a vincere non è semplice per nessuno. Le pressioni sono solo dannose. Dobbiamo però essere sereni e scendere in campo per giocare il nostro calcio. Il futuro dipende esclusivamente da noi», conclude Carrera.