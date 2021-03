Ternana-Bari (ore 15), i biancorossi cercano la scintilla: a Terni l’ultima chiamata

BARI - Carrera, un po’ tutti si erano complimentati con lei per il modo con cui era riuscito a toccare le corde giuste. Dopo quattro risultati utili e il pieno di entusiasmo anche in città come è possibile che poi vengano fuori prestazioni come quella nel primo tempo della partita contro il Potenza?

«È successo quello che temevo. E cioè s’è vista una certa rilassatezza. Dopo quattro discrete prestazioni siamo andati in campo pensando che la partita fosse una formalità perché noi siamo il Bari e loro il Potenza, noi terzi e loro terz’ultimi in classifica. L’approccio è stato fallito».

Un vecchio presidente, Giampiero Boniperti, diceva che vincere è l’unica cosa che conta. Un concetto che calza a pennello comn l’attuale momento del Bari.

«Credo che valga sempre. Si possono perdere ore a parlare su come si è giocato e sul tipo di impostazione. Ma poi quello che sposta gli equilibri è il risultato».

A casa della capolista. Importante o decisiva?

«Importante. Come lo sono, però, tutte le partite. Certo, quando affronti la prima della classe è evidente che ci siano dei significati leggermente più visibili».

Cosa serve per battere una squadra forte come la Ternana?

«Un Bari più concreto e che, soprattutto, sappia leggere i vari momenti della partita. Dobbiamo conoscere i loro tanti punti di forza. Se hanno conquistato quella classifica è perché hanno valori. Calciatori di qualità e un buon gioco sul piano del collettivo. Occhio anche alla loro abilità nelle ripartenze. La nostra bravura starà nella capacità di sfruttarli per colpire».

Da Fabio Gallo a Cristiano Lucarelli. Un altro vecchio amico sulla sua strada.

«Speriamo che vada diversamente... Sì, ho giocato con Cristiano a Bergamo. Gran professionista, un giocherellone. Lo saluterò con piacere».

Nella Ternana c’è un barese che sta facendo benissimo, Antony Partipilo.

Immaginando un futuro in biancorosso come vede la presenza in gruppo di calciatori baresi?

«È importante avere uno zoccolo duro di ragazzi nati qui, anche se giovani».



LE PROBABILI FORMAZIONI

TERNANA (4-2-3-1): 1 Iannarilli; 25 Defendi, 6 Kontek, 18 Boben, 3 Mammarella; 8 Proietti, 30 Palumbo; 21 Partipilo, 17 Falletti, 7 Furlan; 10 Vantaggiato. A disp. 32 Casadei, 2 Celli, 5 Damian, 14 Russo, 15 Suagher, 31 Frascatore, 20 Paghera, 28 Salzano, 24 Peralta, 23 Raicevic, 9 Ferrante, 11 Torromino. All. C. Lucarelli

BARI (4-2-3-1): 1 Frattali; 29 Semenzato, 23 Minelli, 6 Di Cesare, 15 Sarzi Puttini; 4 Maita, 19 De Risio; 9 Rolando, 7 Antenucci, 11 D’Ursi; 8 Cianci. A disp. 22 Marfella, 33 Fiory, 17 Sabbione, 3 Perrotta, 5 Bianco, 25 Lollo, 18 Candellone, 24 Pinto, 28 Colaci, 14 D’Argenio, 16 Rutigliano, 30 Mercurio. All. Carrera

ARBITRO: Zufferli di Udine

DIRETTA TV Eleven Sports e Sky Prima fila.