Alla vigilia di bari-Potenza, mister Carrera: «Non sottovaluto i lucani»

BARI - «Se l’Avellino va a 300 all’ora, noi dobbiamo andare a mille. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite che giochiamo. I lucani? Giocano un buon calcio, con il 4-3-1-2, non li sottovaluto».

Massimo Carrera, allenatore del Bari, presenta così la gara di domani al San Nicola con il Potenza.

«E' stata fondamentale finora la disponibilità del gruppo. La nostra è una famiglia unita, li presidente Luigi De Laurentiis è venuto a festeggiare il compleanno con noi. Qui tutti pensano al bene comune», aggiunge il tecnico.

«Giocare con quattro attaccanti e non prendere gol? Mi piace vincere. Per conquistare i tre punti tutti devono sacrificarsi. Voglio vincere tutte le gare, non mi interessa giocar bene, ma arrivare più in alto possibile», chiarisce dopo la buona prova esterna con la Juve Stabia.

«Come la Juve di Ravanelli e Baggio, tutti si sacrificano - spiega Carrera -. Questo è il segreto di una squadra di calcio. Si gioca in 16, ma tutti devono attaccare e difendere, correre quando non si ha la palla. Dobbiamo crederci da qui alla fine».

«Mercato? Se ci sarà modo di intervenire, lo faremo. Ho un gruppo fantastico», taglia corto ancora l’ex Spartak Mosca.