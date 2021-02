Bari calcio, Carrera: «Affronteremo il Monopoli con personalità»

BARI - «Abbiamo una rosa importante, solo quelli che giocheranno non faranno sentire la mancanza degli infortunati": così l’allenatore del Bari Massimo Carrera si esprime alla vigilia dell’esordio sulla panchina biancorossa, in programma domani sera (fischio d’inizio alle 20:30) nel derby con il Monopoli. La compagine del presidente De Laurentiis è falcidiata da molti infortuni (sono indisponibili, tra gli altri, il capocannoniere Antenucci e il capitano Di Cesare). L'unica buona notizia è il ritorno tra i convocati dell’ex punta del Potenza Cianci (il vero colpo di mercato del Bari a gennaio). "Ho visto le precedenti gare del Bari - aggiunge - mi sono fatto la mia idea. Cercheremo di mettere in campo una formazione che possa fare la partita. Dobbiamo vincere, giocare con intensità, con rispetto per tutti, mettendoci personalità. Dobbiamo affrontare ogni sfida senza alibi: in campo ci sarà chi ha i 90', in panchina qualche ragazzo della Berretti». "Il modulo? Lo fanno i calciatori. Scenderemo in campo con equilibrio, senza paura per giocare a calcio. Il Monopoli? Una squadra aggressiva, ma noi dobbiamo lottare dal primo all’ultimo minuto con le nostre caratteristiche», conclude Carrera.