Calcio, campionato finito per l'attaccante biancorosso Citro

BARI - Tegola sul Bari che inizierà un nuovo corso domani con Massimo Carrera in panchina: campionato finito per l’attaccante Nicola Citro, infortunatosi domenica contro la Viterbese. Gli esami a cui il calciatore si è sottoposto hanno rilevato una lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro, più una lesione al collaterale mediale e al posteriore obliquo: dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico con conseguente stop di molti mesi. Qualche progresso, invece, per il cannoniere Pietro Cianci: la visita di controllo a cui si è sottoposto ha confermato che la lesione muscolare all’arcata plantare del piede destro è guarita. Ora potrà avviare il recupero con gli allenamenti sul campo.