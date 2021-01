Bari calcio, il centrocampista Maita torna negativo

BARI - Il Bari ritrova Mattia Maita dopo un mese di stop per positività al coronavirus: il giocatore, tra i leader del gruppo in questa stagione, era fermo dal 23 dicembre avendo contratto il Covid durante le feste natalizie. Oggi il club ha reso noto «che l’esito degli esami effettuati dal calciatore presso la sua residenza, dove era in isolamento domiciliare, hanno dato esito negativo». Maita si riaggregherà da domani al gruppo: oggi risulta infatti disponibile nella trasferta di campionato di Antenucci e compagni contro il Bisceglie. In questo torneo il club pugliese ha avuto per un breve tempo tra i positivi, tra gli altri, il tecnico Auteri e il difensore Minelli.