Palermo-Bari, il ds Romairone: «Cerchiamo di chiudere al massimo questa prima parte della stagione»

BARI - «Cerchiamo di chiudere al massimo questa prima parte della stagione, facendo bene nella partita di Palermo. Dopo valuteremo ogni piccola cosa per crescere ancora nel prosieguo della stagione»: così il ds del Bari Giancarlo Romairone in vista della trasferta di mercoledì in Sicilia.

«Finora - aggiunge - lo staff ha fatto un grande lavoro, con un dialogo tra me e il mister Auteri a volte con toni accesi, ma sempre costruttivo. Poi c'è da valutare la classifica: mi aspetto una seconda parte del campionato nella quale andremo oltre i nostri limiti».

«Sul mercato - chiarisce il ds - non ci saranno stravolgimenti, ma una rifinitura della rosa: niente forzature, aspettiamo solo situazioni congeniali, con giocatori giusti, atleti nel pieno, con esperienza e vissuto. Non ci sono nomi, ma aspetti funzionali. Qualche piccola cosa per migliorare la rosa la faremo. Caso Simeri? La priorità che il Bari vinca le partite. Se qualcuno aspira ad avere situazioni migliori, questo non può avvenire. Il tecnico non dà i contentini, prima c'è il bene comune della squadra. Tutti devono mettere da parte l'orgoglio personale per ottenere il massimo nella stagione».

«Il nostro obiettivo - argomenta ancora - è farci trovare punti per avere il sostegno della gente e volare. C'è tanto da fare. Pensiamo al Palermo, al massimo da qui a mercoledì».

«Il caso Casertana-Viterbo? Un episodio triste - conclude Romairone - le gare vanno giocate 11 contro 11. Qualcosa va rivisto. Noi viviamo con molte attenzioni, siamo stati in bolla quando c'è stato il caso del tecnico Auteri (positivo per due settimane, ndr). Portare avanti una società in questo periodo molto difficile per le proprietà».