Tegola per l'attacco biancorosso, infortunato Citro: lesione muscolare

Tegola per l’attacco del Bari: gli esami strumentali hanno evidenziato per la punta Nicola Citro una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore, tra i più positivi nelle ultime settimane, si è infortunato sabato scorso nel corso della sfida Paganese-Bari e verrà sottoposto a controlli periodici per valutare al meglio le tempistiche di rientro.

Potrebbe rientrare in gruppo tra due-quattro settimane. Citro ha disputato in questa stagione dieci gare, segnando un gol e fornendo ai compagni ben due assist.