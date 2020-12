Bari calcio, 3 vittorie di fila senza gol subiti: ci sono i numeri per avvicinare la vetta

BARI - Il Bari prova ad ingranare la marcia e a ragionare da compagine che vuole vincere il suo girone. In questo anno e mezzo di serie C ai biancorossi è mancata una componente fondamentale: una lunga striscia di successi consecutivi. Una peculiarità imprescindibile nei tornei che promuovono una sola compagine. Lo ha dimostrato lo scorsa stagione la Reggina spaccando il girone d’andata con dieci affermazioni di fila, bissati nel torneo in corso dalla Ternana.

LA SPERANZA - Con il blitz di sabato scorso a Pagani, la truppa di Gaetano Auteri per la prima volta ha centrato tre colpi pieni consecutivi: un segno di continuità che non si era ancora affacciato in questo primo scorcio di stagione. Dopo aver battuto Cavese e Viterbese, il Bari si era fermato sul pareggio contro il Monopoli. Ugualmente, dopo aver sconfitto Catania e Potenza, è arrivata addirittura la batosta contro la Ternana. Dunque, un primo tabù è stato infranto. Ed ora il calendario offre ai pugliesi l’opportunità di allungare il passo con un doppio turno interno: domenica 13 contro la Vibonese (alle 17,30, con possibile diretta su Sky che sta per aggiudicarsi il bando della Lega Pro per trasmettere cinque gare per ogni girone di C ogni weekend, con formula pay per view ed i Galletti sempre inseriti nel bouquet), quindi il 20 con l’Avellino (alle 15), prima di chiudere il 2020 con la trasferta di Palermo (il 23 alle 18,30).

INCROCIO - Proprio in quest’ultima circostanza, la Ternana sarà costretta a fermarsi per il turno di riposo. Ciò significa che se capitan Di Cesare e compagni proseguiranno il percorso netto, avranno la garanzia di mettersi quantomeno a quattro lunghezze dai rossoverdi. Non poche, ma nemmeno uno svantaggio irrecuperabile dato che, comunque, a disposizione ci sarà lo scontro diretto del ritorno, sebbene in trasferta. Il distacco, però, potrebbe anche essere minore: le «fere» nel prossimo turno affronteranno una complicata trasferta ad Avellino, quindi riceveranno un cliente ostico come la Turris. Peraltro, statisticamente è difficile che la Ternana continui a tenere un passo del genere. 36 punti in 14 giornate significherebbero una proiezione di 93 punti finali: un’enormità. Basti pensare che gli stessi biancorossi stanno marciando ad un ritmo decisamente superiore a quello del 2019-20: all’epoca, i punti in 14 turni furono 26, dunque tre in meno dei 29 attuali. Con la differenza che la squadra di Auteri conta un match giocato in meno rispetto a quella guidata nel torneo passato prima da Giovanni Cornacchini prima, e da Vincenzo Vivarini poi. Se il riferimento fosse alle prime tredici gare giocate in campionato, i punti dello scorso anno sarebbero 23, quindi addirittura sei in meno.

rimonta Ci sono altri dati che inducono a credere nella rimonta. Nel campionato scorso, soltanto una volta sono state centrate tre vittorie di fila (le ultime tre di andata contro Rende, Potenza e Casertana): quindi, battendo la Vibonese, Antenucci e compagni invierebbero già una prova di maggiore solidità. Brilla anche il rendimento esterno: nel 2019-20, i successi in trasferta furono sette in tutto, ora sono già sei che rendono i Galletti leader della graduatoria esterna con 19 punti, tre in più della stessa Ternana che, però, ha giocato due volte in meno lontano dalle mura amiche.

DIFESA OK - Frattali è giunto alla terza gara consecutiva chiusa senza reti al passivo. Nel raffronto con l’ultimo torneo, emerge un ultimo particolare: la Reggina che all’andata aveva dettato legge, al ritorno incappò in ben tre sconfitte e due pareggi nelle prime undici giornate, ma i biancorossi non riuscirono ad accorciare. È facile immaginare che anche la Ternana vivrà un periodo meno brillante. Il Bari saprà approfittarne?

LA CLASSIFICA - Ternana 36; BARI 29; Teramo 25; Catanzaro 22; FOGGIA 21; Catania e Turris 20; Avellino e Juve Stabia 18; Vibonese 17; Palermo 16; FRANCAVILLA 14; MONOPOLI 13; Paganese e Casertana 12; Viterbese 11; BISCEGLIE E POTENZA 10; Cavese 6.