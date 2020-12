Calcio, nuova vittoria per i galletti: Paganese-Bari 0-1

BARI - Terza vittoria di fila per il Bari e sempre con la porta inviolata: il match contro la Paganese finisce 1-0 per i biancorossi nell'anticipo della 14ª giornata di Serie C. I galletti sono riusciti ad espugnare il Marcello Torre di Pagani grazie ad una rete realizzata poco dopo la mezz'ora del primo tempo da Adriano Montalto, la quarta in campionato. Così il Bari si porta momentaneamente a -4 dalla Ternana che scenderà in campo domenica contro il Bisceglie.