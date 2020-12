Domani Paganese-Bari, mister Auteri: «Avversario rognoso»

BARI - Il Bari riparte domani in campionato alla caccia della capolista Ternana affrontando la Paganese in trasferta.

«Concentriamoci sulla partita contro i campani. Dall’immediato presente dipende il futuro», sottolinea l'allenatore dei pugliesi Gaetano Auteri, che recupera l'attaccante esterno Marras. "Le polemiche per le dichiarazioni di Antenucci? Ci sta - aggiunge - che un calciatore possa manifestare il suo malcontento. Mi sembra che ci siano spesso giudizio anticipati. In una grande piazza si emettono facilmente giudizi. Io non ho social, i ragazzi sono più giovani e vivono le critiche diversamente».

Poi Auteri fa il punto sulla gara e sul gruppo: «La Paganese? Le partite vanno vinte sul campo. I campani hanno un organico di rispetto e dobbiamo scendere in campo in uno stato di allerta massimale: avremo davanti un avversario rognoso. Potrebbe essere una partita 'sporcà, da interpretare bene. La formazione? non ho deciso nulla ma voglio sfruttare tutte le risorse a disposizione. Lollo? Sta molto meglio». «Ho un gruppo di cui sono contento - conclude Auteri - perché ha grandi motivazioni. Qui non c'è bisogno di mettere pepe ai giocatori. I più esperti danno l’esempio»