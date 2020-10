Bari, Maita: «Foggia temibile, ma cerchiamo i tre punti...

«Il Foggia è squadra temibile, magari partita un pò in ritardo, ma con valori importanti. Noi andiamo sempre in campo per vincere. La squadra più temibile del girone? Credo la Ternana": così Mattia Maita, centrocampista del Bari, ha presentato il derby di domenica con i dauni sui canali ufficiali del club. "Il girone C della Lega Pro? E’ sempre stato molto difficile e credo che quest’anno l’asticella si sia ulteriormente alzata. Spesso i campi non sono al meglio e per una squadra tecnica come la nostra i problemi sono maggiori. Tuttavia - ha aggiunto - ci adattiamo a tutto cercando di portare a casa i tre punti sempre, con qualunque arma, la cattiveria, la voglia di arrivare prima su ogni pallone». Poi ha ricordato la pandemia: «La situazione impone che i tifosi non possano venire allo stadio, ma loro sanno come starci vicini, attraverso i social o altro». "Speriamo - ha concluso Maita - che presto si possa tornare alla normalità perché senza il pubblico sembra di giocare amichevoli. Il bello del calcio è anche andare a Foggia davanti a 15mila tifosi, sentire l’atmosfera, l’aria, i cori. Ora la situazione è bruttissima, ma dobbiamo andare avanti con speranza».