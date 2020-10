Biancorossi espugnano il Rocchi e battono 3-0 la Viterbese

Il Bari rafforza il suo primato in classifica nel girone C di Lega pro: i pugliesi hanno espugnato il Rocchi battendo per 0-3 i padroni di casa della Viterbese. Al 5' il primo centro del bomber Antenucci, poi una parata di Frattali e un palo del laziale Tounkara, al 39' il raddoppio di testa di Di Cesare, al 44' il terzo gol con D’Ursi.

Nella ripresa poche occasioni da gol e tante sostituzioni per le due squadre, con un Bari sempre più in linea con il pensiero del tecnico Auteri e con i programmi del presidente Luigi De Laurentiis (soddisfatto del primo posto a quota dieci punti, grazie al secondo centro esterno di fila).