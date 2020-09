Calcio Bari, arrivano in ritiro Andreoni e Minelli

BARI - Primi due colpi di mercato per il Bari: si aggregheranno alla comitiva pugliese in ritiro a Cascia da stasera i nuovi difensori Cristian Andreoni e Alessandro Minelli. Il club ufficializzerà nelle prossime ore i due ingaggi. Minelli (un marcatore) arriva in prestito dalla Juve (la scorsa stagione ha militato nella Juve Under 23), mentre Andreoni (terzino destro) è svincolato dall’Ascoli. La squadra prosegue la preparazione e anche oggi ha sostenuto una doppia seduta di lavoro. Lavoro ridotto solo per l'attaccante D’Ursi, frenato da un lieve acciacco muscolare.