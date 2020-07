Bari prova a scrutare il futuro, pronto il nuovo assalto alla B

BARI - La delusione per la mancata promozione in serie B non è certo smaltita. Eppure, il Bari scruta il futuro che si dipana tra un girone C di serie C sulla carta complicatissimo ed un eventuale ripescaggio in serie B. In caso di permanenza in Lega Pro, il raggruppamento meridionale si preannuncia più competitivo che mai. Mancherà una big come la Reggina (promossa in cadetteria), ma un buon gruppo di compagini si presenterà con rinnovate ambizioni. Una grande piazza come Catania, ad esempio, si è appena salvata dal fallimento con l’avvento della nuova proprietà e potrebbe lucidare il suo blasone con un mercato di primo piano.

Nonostante le delusioni, non tira aria di smobilitazione a Catanzaro, mentre grande attenzione va prestata all’Avellino, altro club reduce dal cambio di proprietà: l’arrivo di un tecnico vincente come Pietro Braglia, la dice lunga sulle aspettative in Irpinia. Tra le outsider, occorrerà vedere come ripartiranno Monopoli e Potenza. Lo spauracchio, tuttavia, sarà rappresentato dal neopromosso Palermo che, proprio come i Galletti, vuole scalare le categorie alla svelta.

L’evoluzione del caso Bitonto (riguardo il presunto illecito sportivo consumato nel match contro il Picerno nel torneo 2018-19) potrebbe spalancare le porte ad un altro avversario temibile: il Foggia. Non vanno dimenticate Ternana e Teramo che, però, potrebbero passare nel gruppo B perché altre compagini del Sud Italia sono in arrivo dalla serie B: Trapani e Cosenza sono in zona retrocessione diretta, Pescara e Juve Stabia sono in lizza per il playout.

Un colpo di reni per acciuffare la serie B, invece, dipenderebbe da eventuali defezioni in cadetteria: più di un club appare in difficoltà, ma le prime risultanze si avranno soltanto dopo il 5 agosto, quando si dovrà inviare la documentazione per l’iscrizione al torneo 2020-21. Il Bari, nel ranking dei ripescaggi, verrebbe comunque dopo le retrocesse, sebbene le attuali ultime tre (Livorno, Trapani e Cosenza) avrebbero poche chance di essere considerate, proprio per la precarietà delle rispettive proprietà. Potrebbe traballare pure la Juve Stabia: alla Procura Federale sarebbero state segnalate irregolarità nei pagamenti del club campano che, però, ha smentito l’ipotesi. La famiglia De Laurentiis segue ogni evoluzione, pronta a cogliere l’occasione giusta. Ma se sarà ancora serie C, i vertici biancorossi dovranno essere pronti a ad allestire un organico che non fallisca l’obiettivo promozione: in attesa che cadano gli ultimi tabù sulla conferma di Vincenzo Vivarini (un confronto società - allenatore si svolgerà a breve), cominceranno pure le valutazioni sui singoli calciatori. Una delle prime mosse potrebbe essere il prolungamento del contratto di Simeri che ha ottenuto l’esito degli esami a cui si è sottoposto dopo l’infortunio di Reggio. L’attaccante napoletano ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra, con interessamento del comparto legamentoso ed infrazione del quarto metatarso del piede. I tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane: la 27enne punta, quindi, dovrebbe essere pronta per il ritiro precampionato che dovrebbe scattare attorno al 17 agosto in una località da scegliere tra Abruzzo e Marche.