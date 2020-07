Bari, bomber Antenucci: «In testa solo obiettivo promozione»

BARI - «È strano riprendere senza tifosi, con una partita secca. Non ci sono alibi. Tutti giochiamo alla stessa maniera. Dobbiamo essere più bravi. Non vediamo l’ora di giocare ma abbiamo solo un obiettivo in testa, quello di passare il turno e arrivare all’epilogo di un campionato particolare, diverso da tutti gli altri»: Così l’attaccante Mirco Antenucci, cannoniere biancorosso, presenta la gara di domani sera al San Nicola con la Ternana, primo incontro di playoff dei pugliesi.

«Sono partite secche, diverse dal campionato, nel quale potevi recuperare se andava male una partita. Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine», ha aggiunto.

«Tutti dicono che il Bari - ha spiegato - è la favorita per la promozione: noi siamo sereni, dobbiamo parlare il meno possibile, facciamo parlare gli altri. stiamo lavorando bene. Noi più grandi del gruppo dobbiamo essere da esempio». «I miei gol? Non conta quello che si è fatto prima, i venti gol, quelli subiti e tutto il resto. Ora bisogna cercare di vincere. I valori si azzerano, può succedere di tutto», ha concluso il bomber Antenucci.