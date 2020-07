Bari 13 luglio contro Ternana, ds Scala: «Sorteggio non molto favorevole»

BARI - «L'urna non è stata molto favorevole. Incontreremo l’avversario più difficile. Gli umbri hanno calciatori di primissimo livello, al livello delle prime della classe di tutti i gironi. Hanno quattro partite nelle gambe: giocheremo in casa, li conosciamo. Sappiamo i loro pregi e difetti»: così il ds del Bari Matteo Scala ha commentato il sorteggio che vedrà i pugliesi affrontare il 13 luglio la Ternana (vittoriosa ieri sera a Monopoli per 1-0) nell’esordio dei playoff al San Nicola.

«Mi aspetto una partita molto complicata. La Ternana - ha aggiunto il dirigente - ci darà filo da torcere, ha giocatori con colpi per segnare in qualsiasi momento. Non dobbiamo pensare che abbiamo fatto 4 punti in campionato contro di loro: è la squadra con il maggior potenziale tecnico insieme al Bari».

«Dovremo fare molta attenzione dal punto di vista tecnico-tattico. Gallo e Vivarini - ha concluso Scala - sono due bravissimi allenatori. E’ il dettaglio a fare la differenza: ci vorrà tanta mentalità, attenzione e un pò di fortuna. La differenza la farà la voglia di vincere, la cattiveria agonistica e l’episodio che gira dalla tua parte».