Bari calcio, Frattali: «Nei playoff decisive energie mentali»

BARI - Il Bari conta sull'esperienza dei veterani per lo sprint dei play-off: i pugliesi scenderanno in campo il 13 luglio e il tecnico Vivarini ripone grande fiducia negli elementi più esperti, come il portiere Pierluigi Frattali. Il numero uno biancorosso, intervenuto sui canali media del club, fotografa così lo stato di forma del gruppo, impegnato in sedute (anche doppie) tra San Nicola e antistadio: «Stiamo lavorando moltissimo, nonostante il caldo». Poi spiega come Antenucci e compagni stanno ritrovando il ritmo partita: «Ci stiamo preparando al meglio: non potendo fare amichevoli, stiamo ovviando con sfide tra noi, anche di 90'». La conclusione dell’ex portiere del Parma (27 presenze e 23 gol incassati in questa stagione): «Saranno fondamentali, oltre alle energie fisiche, quelle mentali. I ritmi non potranno essere quelli delle gare disputate prima della sosta, è ovvio. Ci verrà in aiuto di certo la testa e l’esperienza».