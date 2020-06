Bari calcio, giocatori si tagliano stipendio per i mesi di lockdown

BARI - I calciatori del Bari, che milita in serie C, si sono tagliati lo stipendio del periodo di emergenza Covid: ne dà notizia il club, facendo sapere che oggi c'è stato un incontro - in sede sindacale - nel quale è stato formalizzato «un accordo di reciproca soddisfazione con i propri tesserati che hanno rinunciato a parte della retribuzione» relativa ai mesi di lockdown.

«Sono soddisfatto di questo accordo, perché è stato raggiunto in modo semplice, immediato, senza interessi di parte e grazie alla piena disponibilità di tutti - ha spiegato il presidente Luigi De Laurentiis -. Credo che questa scelta dimostri ancora una volta il grande senso di responsabilità e solidarietà dei nostri ragazzi, in una stagione gravemente compromessa dalla pandemia».

Il Bari tornerà in campo il 13 luglio per disputare i play off per la promozione in serie B.