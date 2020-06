Bari, prosegue preparazione in vista della ripresa: avviate esercitazioni collettive

BARI - Il Bari sta seguendo un percorso di preparazione che porterà Antenucci e compagni a migliorare la condizione fisica fino al top, in vista della prima gara dei play off di Lega Pro, in programma per i pugliesi il 13 luglio prossimo. Il gruppo guidato dal tecnico Vivarini, dopo il ritorno ad allenarsi al San Nicola con sedute individuali, progressivamente si avvia a svolgere una serie di esercitazioni collettive, con il pallone, per far crescere l’intensità e l’affiatamento indispensabile per ritrovare il ritmo partita. La squadra, infine, sarà sottoposta periodicamente a tamponi come indicati dai protocolli sanitari sportivi.

IL DIFENSORE CIOFANI - «Ci siamo allenati bene, stiamo lavorando con impegno e tutto si deciderà in tre partite. Tutte le componenti saranno importanti, ma l’aspetto mentale sarà determinante»: il difensore del Bari Matteo Ciofani, sui canali del club, spiega che nello sprint delle finali promozione sarà importante l’approccio mentale alle gare per raggiungere l'obiettivo della promozione.

Ciofani è molto determinato: «Non siamo riusciti ad arrivare in B dal portone, ci proveremo dalla finestra - aggiunge -. C'è un calendario, abbiamo delle date, ed era ora perché questi sono stati mesi difficili». Infine, una considerazione sul periodo di clausura appena concluso: «Sono un uomo di fede, anche i momenti più duri hanno lati positivi: ho potuto godermi a pieno la mia famiglia. Sono diventato papà per la seconda volta ed è stata una grande gioia», conclude Ciofani.