Due assi nella manica: Bari riaccende il sogno

Bari - Dopo la notizia della ripartenza, ora il Bari trova anche la data del suo primo impegno nei playoff in formula semplificata (soltanto gare secche, ad eliminazione diretta). I biancorossi debutteranno lunedì 13 luglio, partendo dai quarti di finale degli spareggi promozione, sfruttando due benefit notevoli: il fattore campo (si giocherà al San Nicola e non è da escludere un’apertura almeno parziale al pubblico) e la possibilità di passare il turno anche con un pareggio. Il percorso proseguirebbe venerdì 17 in semifinale (in caso di parità, si procede con tempi supplementari e calci di rigore) ed eventualmente mercoledì 22 in finalissima (sempre con supplementari e penalty con la parità al 90’).

Arrivando fino all’ultimo atto verso la serie B, i galletti avrebbero la garanzia di giocare non meno di un’altra gara in casa, ma potrebbero essere due se sul percorso della truppa di Vincenzo Vivarini non si manifesterà la Reggiana, ovvero l’unica compagine che (eccetto le promosse) vanta un coefficiente maggiore rispetto ai pugliesi.

Da lunedì, quindi, capitan Di Cesare e compagni seguono un programma meticoloso e studiato su base individuale. La squadra al completo è stata sottoposta a tamponi e test sierologici per verificare l’esistenza di eventuali positivi al coronavirus: la prima tornata di accertamenti ha dato esito negativo. Se sarà confermato tale responso, fin dalla prossima settimana si potrebbe partire con gli allenamenti collettivi. Al momento, comunque, il lavoro impostato dallo staff del coach abruzzese cura ogni particolare: da quello atletico a quello coordinativo, fino alla tecnica individuale.

L’unico fondamentale che per ora non può essere approfondito è la parte prettamente tattica. La giornata tipo, quindi, è particolarmente intensa. La rosa di 23 elementi (perfettamente suddivisa in due calciatori per ruolo, più il terzo portiere) è suddivisa in gruppi da 4-5 giocatori che raggiungono il San Nicola a scaglioni. I primi a cominciare sono i portieri, addirittura dal primo mattino (alle 9 già in campo) per una seduta dedicata che può rispettare il dovuto distanziamento. Alle 9,30 circa comincia l’allenamento dei calciatori di movimento: l’avvio è con una porzione di lavoro a secco, quindi si passa alle esercitazioni tecniche nelle quali compare pure il pallone per poi concludere con un robusto richiamo atletico

I componenti dello staff di Vivarini (i preparatori atletici Lancioni e Dal Fosco, il collaboratore Milani, il preparatore dei portieri Maurantonio) curano ogni singola sessione della durata di circa 12-15’ ciascuna. Non appena un calciatore finisce ogni parte di esercizio, parte il compagno successivo, fino a concludere ogni mini gruppo. La giornata così organizzata, quindi, si conclude attorno alle 18,30

Il mister di Ari sovrintende praticamente l’intera sessione dalla panchina, senza far mancare sostegno e suggerimenti ad ognuno dei suoi ragazzi. Il suo ruolo diverrà più intenso se davvero da lunedì si potrà tornare ad una normalità di seduta, magari cominciando pure con le prime partitine in famiglia.

Scontato che si proceda per gradi, dato che il primo match è previsto tra oltre un mese: per ora ai calciatori saranno concessi uno o due giorni liberi a settimana (nel weekend) per poi ridurre la libertà man mano che si avvicinerà il primo incontro. La maggiore attenzione sarà sull’evitare traumi ed infortuni di natura muscolare. Gestire quasi tre mesi di stop sarà la sfida più grande dello staff biancorosso. Che, però, sa bene di non poter rinunciare ad alcun protagonista: in tre gare ravvicinate e con cinque sostituzioni disponibili, ci sarà davvero bisogno di tutti.