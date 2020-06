Bari, il difensore Corsinelli: «Carichi e affamati per i play off»

BARI - Cresce l’attesa nel Bari per il riavvio della stagione di Lega Pro. Il difensore Francesco Corsinelli, intervenuto sui canali ufficiali del club, ha così spiegato la determinazione del gruppo per raggiungere l'obiettivo promozione con le finali: «La ripresa non sarà semplice a livello mentale dopo questa lunga sosta. I playoff sono pieni di incognite, ma chiunque ci sarà sul nostro cammino troverà un Bari carico e affamato».

Poi un elogio per il bomber Antenucci: «E' un attaccante impressionante, ma in squadra abbiamo tanta qualità ed esperienza in tutti i settori. Siamo una squadra forte, ce la giocheremo fino alla fine».

Il morale del gruppo è alto: «Non vediamo l’ora di conoscere la data per la ripresa. Non abbiamo mai smesso di allenarci, il campo è stato il nostro obiettivo da sempre. Siamo carichi, tornare in campo significherà che questo lungo e duro periodo sarà passato», ha concluso Corsinelli.