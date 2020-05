Bari, « Vogliamo tornare in campo per giocarci la promozione»

BARI - «Sui criteri proposti dalla Lega non spetta a me decidere. Noi possiamo solo fare il massimo allenandoci e stando concentrati. Vogliamo avere la possibilità di tornare in campo per giocarci la promozione. La società si sta muovendo per tutelare i suoi interessi: la parola ora è al Consiglio federale».

L’attaccante del Bari Rocco Costantino conferma come la linea del club sia di portare la Lega pro a far disputare i play off per la quarta promozione tra i cadetti, ribaltando la maggioranza che nell’assemblea di Lega Pro ha votato per il salto in B con «i meriti sportivi» (formula che favorisce il Carpi, giunto terzo nel suo girone, mentre il Bari ha conquistato la seconda piazza dietro la Reggina). La decisione finale, infatti, spetta al Consiglio federale della Figc.