Bari, centrocampista Scavone: giocheremo sino ad agosto

«Sono fiducioso che la stagione possa essere conclusa, anche se toccherà giocare fino ad agosto. Non abbiamo problemi, sarebbe giusto determinare promozioni e retrocessioni sul campo. Noi siamo pronti a tornare ad allenarci in campo, anche in piccoli gruppi, ovviamente con le dovute precauzioni": questo l’auspicio espresso dal centrocampista del Bari Manuel Scavone, tra i veterani del gruppo di Vivarini.

Il club del patron De Laurentiis è una delle società che in Lega pro spinge maggiormente per la ripresa della stagione, per determinare i verdetti finali sul campo. Scavone punta alla promozione con i pugliesi: «Non mi sarei mai immaginato di dovermi allenare in casa per così tanto tempo. La società ci ha messo a disposizione delle bike e programmi di lavoro ad hoc per tenerci in forma. Sono certo che presto si tornerà alla normalità e potremo tornare sul campo per puntare al nostro obiettivo», conclude l’ex mezzala del Parma.