«Museo del Bari» mette le maglie all’asta

Bari - Continuano le tante iniziative a scopo solidale varate dalle varie frange della tifoseria del Bari, al fine di sostenere le famiglie più bisognose durante l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

L’associazione «Museo del Bari», fondata da Franco Egidio, Francesco Girone e Roberto Leara, dallo scorso 24 marzo, ha avviato una raccolta fondi attraverso la vendita all’asta di alcune delle più belle maglie in possesso del museo, al fine da comporre 140 cartoni contenenti ciascuno un’ampia scorta di beni di prima necessità da donare a nuclei familiari individuati in sinergia con il Comune di Bari (destinatario di 100 pacchi), con il Comune di Cellamare (15), con l’Agebeo Onlus (15) ed altri.

Saranno consegnate quaranta uova di cioccolata al reparto di pediatria emato oncologica diretta dal Professor Santoro. Per partecipare alle aste benefiche, basterà collegarsi sulla pagina Facebook del Museo del Bari e formulare un’offerta per acquistare le maglie in oggetto entro il termine indicato dagli amministratori.

L’iniziativa potrebbe essere prolungata oltre il 14 aprile.