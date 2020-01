Bari, ingaggiato centrocampista Laribi, in prestito dal Verona

Nuovo colpo sul mercato del Bari: dopo il mediano Maita, il club del presidente Luigi De Laurentiis ha ingaggiato in prestito dal Verona (ma in questa stagione era in forza all’Empoli) il centrocampista offensivo Karim Laribi. Il calciatore italo-tunisino arriva con la formula del prestito ed ha già sostenuto la prima seduta di allenamento con il tecnico Vivarini e con i nuovi compagni: è pronto per scendere in campo a partire dal turno infrasettimanale con la Sicula Leonzio. Nella prima parte della stagione Laribi ha collezionato 16 presenze complessive con la maglia dell’Empoli, 13 in campionato più 3 in Coppa Italia.

MAITA: ESORDIO STRAORDINARIO CON IL RIETI - «Con il Bari ho vissuto il miglior esordio in assoluto, segnando anche un gol con il Rieti. La sfida con la Reggina? Prima c'è la gara con Sicula Leonzio, da mercoledì notte pensiamo ai calabresi": il neoacquisto dei pugliesi Mattia Maita si è presentato così oggi in sala stampa al San Nicola dopo aver battezzato la prima presenza in biancorosso con un gol contro i laziali.

«Reggio? E’ la piazza che mi ha cresciuto, è la mia seconda casa. Sarà una partita speciale. Ma prima dobbiamo essere concentrati sulla partita con la Sicula Leonzio», ha aggiunto l'ex catanzarese. «In carriera ho sempre messo tutto me stesso, ho avuto anche chance di andare in B - ha chiarito - ma non mi pento di non averle colte. Andrò tra i cadetti con il Bari». "Polemiche con qualche critico da Catanzaro? Lì ho dato tutto me stesso. Non replico di pancia: è andata così e ringrazio la piazza che mi ha cresciuto come uomo e calciatore. Il mio ruolo - ha specificato Maita - è sia quello di play che di mezzala. Dove Vivarini avrà bisogno, mi metterò in campo». «Sono felicissimo di essere qui e darò tutto me stesso alla causa del club», ha concluso il giocatore.