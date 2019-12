Casertana - Bari: la diretta della partita

Senza lo squalificato Valerio Di Cesare (2 gol in campionato) e l'infortunato Scavone, il Bari di Vivarini è di scena oggi allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta per la 19ma ed ultima giornata del girone di andata di serie C. Fischio d'inizio alle 17.45, con un quarto d'ora di ritardo rispetto al programma iniziale per la protesta della Lega in merito alle defiscalizzazioni dei club.

Reduce dagli ultimi due successi con Rende e Potenza, forieri di 36 punti e del terzo posto in classifica, il Bari insegue in Campania il quattordicesimo risultato utile consecutivo. Dal 25 settembre ad oggi, i biancorossi hanno inanellato otto vittorie e cinque pareggi, uscendo vittoriosi nelle ultime tre sfide fuori casa di Bisceglie, Pagani e Rende. A caccia del settimo acuto esterno stagionale, i baresi ritrovano dal primo minuto il redivivo Filippo Costa.

Non escludendo il ritorno ad una difesa a tre, l'ex Spal giocherebbe in difesa sulla fascia sinistra, con Perrotta e Sabbione al centro e Berra sull'out di destra. Buono regista, Hamlili mezzala. Dentro Schiavone e forse uno tra Awua e Folorunsho. Terrani dietro le punte Simeri e Antenucci.

Quest'ultimo ingaggerà un duello a distanza col bomber casertano Ernesto Starita (8 centri). Su sponda Campana, la Casertana dell'ex Altamura e Bisceglie Ciro Ginestra punta tutto sulla verve degli ex avellinesi Zito (2) e D'Angelo (5). Oltre a Castaldo, Floro Flores e Lezzi, bisognerà valutare Laaribi che ieri mattina ha preso una botta al ginocchio e che comunque figura tra i convocati. Nel 3-5-2 iniziale, Ginestra ritrova Rainone in difesa e Santoro a centrocampo.

Fresca del successo di Terni, la Casertana - 25 punti in cascina - cercherà di conservare un posto nella griglia playoff inseguendo il sesto successo al Pinto, dove ha già battuto squadre importanti come Monopoli e Catanzaro.

Direzione di gara affidata a Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.