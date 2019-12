Il Bari fa tutto nel secondo tempo: 3 reti alla Casertana

Casertana e Bari si sono affrontate dopo 36 anni: successo per la squadra di Vivarini, che non ha mai perso da quando è sulla panchina biancorossa. Il Bari approfitta della sconfitta interna del Monopoli e chiude il girone di andata al secondo posto. Campo in pessime condizioni, tensioni nel primo tempo che finisce a reti bianche, ma nella seconda frazione di gioco sono i pugliesi a dominare. A segno Hamlili (13' st) e Simeri (20' st) e autorete di Rainone (38' st), il Casertana chiude in inferiorità numerica per l'espulsione di Adamo.