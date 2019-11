Bari, contro la Paganese Vivarini recupera Scavone

Buone notizie per il Bari in vista della trasferta campana contro la Paganese: il tecnico Vivarini ha pienamente recuperato la mezzala Scavone. L’ex Lecce, al rientro dopo un acciacco muscolare, è tornato oggi a lavorare in gruppo e domenica sarà tra i convocati: è uno degli elementi più esperti della rosa, prezioso per la linea mediana dei pugliesi. Tra gli indisponibili resta solo la punta D’Ursi, che prosegue un lavoro differenziato di recupero.

La squadra ha svolto oggi una seduta tattica nel San Nicola. Domani c'è la rifinitura (a porte chiuse) nell’impianto barese.