Bari asfalta la Ternana al San Nicola: eurogol di Hamlili

Il Bari asfalta la Ternana al San Nicola con una prestazione autoritaria: il 2-0 finale, davanti a 15.375 spettatori, rilancia le ambizioni di promozione dei pugliesi mentre fa perdere la testa della classifica del girone C di Lega pro agli umbri.

L’undici di Vivarini ha sostanzialmente dominato entrambe le frazioni, grazie ad una superiore intensità agonistica, un gioco ordinato a centrocampo e ad una prova impeccabile del reparto difensivo, guidato dall’esperto Di Cesare.

Nel primo tempo il Bari ha impensierito il portiere della Ternana, Iannarilli, con una deviazione di Simeri, mentre nella ripresa ha schiacciato nella propria metà campo gli umbri e ottenuto il vantaggio con un euro-gol di Hamlili (su sponda di testa di Simeri) al 15'. Al 30' il raddoppio di Sabbione, su angolo di Costa. Tra le note liete per i pugliesi anche il rientro in campo di Folorunsho, frenato da un infortunio in avvio di stagione. Il Bari balza così a quota 17, a ridosso del groppone delle prime posizioni; la Ternana è superata in classifica dal Potenza (neocapolista) e raggiunta da Monopoli e Reggina a 19 punti.