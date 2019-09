Bari calcio, Vivarini è il nuovo allenatore

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari. La scelta del patron biancorosso, Luigi De Laurentiis, sarebbe ricaduta sul tecnico lo scorso anno alla guida dell’Ascoli in Serie B, per sostituire l’esonerato Giovanni Cornacchini alla guida della squadra pugliese fino a ieri quando il Bari ha perso nel derby con il Francavilla. Il nome di Vivarini avrebbe superato la concorrenza di Fabrizio Castori, il quale invece in mattinata appariva ancora in pole per aggiudicarsi il ruolo di nuovo coach dei biancorossi: Vivarini sarà forse presentato già nella giornata di domani.