Bari non vince al San Nicola, Cornacchini: nessun tabù

Il Bari non ha ancor conquistato una vittoria al San Nicola - un punto in due gare il ruolino di marcia - e il pari (davanti a 15mila spettatori), ieri nel posticipo contro la Reggina, ha alimentato ulteriori polemiche nella piazza sportiva per l’avvio a rilento della squadra.

Il tecnico dei pugliesi Giovanni Cornacchini, dopo l’1-1 con i calabresi, ha però difeso la squadra nel dopogara: «Non c'è nessun tabù San Nicola: è normale che ci sia pressione in una piazza blasonata come questa, ma se ci facciamo condizionare è finita». Sulla partita ha aggiunto: «Abbiamo sbagliato l'approccio al primo tempo, concedendo poco ma facendo molta fatica. Nella ripresa abbiamo giocato meglio e se avessimo avuto un pò di coraggio in più avremmo centrato la vittoria».

Nelle fila biancorosse ha brillato a centrocampo il nuovo acquisto Awua, mentre la difesa è apparsa ancora in ritardo. Da rivedere la prova dell’altro nuovo acquisto Bianco, apparso poco inserito negli schemi della squadra.