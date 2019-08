Bari perde ad Avellino 1-0, sfiorato gol alla fine

Ai biancorossi di Cornacchini mancava solo un punto per per vincere il triangolare e passare alla fase di eliminazione diretta. Ma il Bari è stato battuto al Partenio 1-0 dall'Avellino (che passa il turno) nella partita di Coppa Italia.

La svolta nel match che si era chiuso 0-0 al prrmo tempo, è arriva alla ripresa, al 51esimo quando Perrotta compie in area barese un fallo di mano che il direttore di gara non può non sanzionare e così fischia il rigore che Di Paolantonio si incarica di battere: il giocatore biancoverde è freddo dal dischetto e batte Frattali.

Subito il gol di svantaggio, i biancorossi hanno tentato l'assalto per mezz'ora ma non sono riusciti a superare la difesa biancoverde. Annullato un gol di tacco di Simeri all'81esimo ritenuto dall'arbitro in posizione di fuori gioco. Al sesto minuto di recupero, Neglia va vicino al pareggio e il match si chiude con la protesta del Bari per un mancato rigore.