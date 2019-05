Rosina, è addio alla Salernitana. E se il Bari facesse un pensierino?

Non vestirà più la maglia della Salernitana Alessandro Rosina. Dopo tre stagioni ed un contratto che scadrà solo il prossimo anno, sarà molto probabilmente addio tra la Salernitana ed il fantasista Rosina. Il trequartista 35enne che ha giocato con Parma, Verona, Torino, Zenit San Pietroburgo, Cesena, Siena e Catania, oltre che con il Bari, vanta ancora molti estimatori e potrebbe ripartire da una piazza che conosce bene. Dal sito Tuttosalernitana.it rimbalza infatti la notizia che Rosina potrebbe essere appunto uno dei primi rinforzi del nuovo Bari che si appresta a disputare il campionato di Serie C. Resta da definire la formula del passaggio e soprattutto capire come gestire l’ingente somma (350milla euro) dell’ingaggio percepito da Rosina.