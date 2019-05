Bari calcio, Cornacchini: «con Rocella ci sarà turn over»

Il Bari giocherà domani nella trasferta contro il Roccella, ultima gara di campionato, con la testa alla poule scudetto di Lega nazionale dilettanti: previsti avvicendamenti nell’undici titolare e un modulo differente. Per il tecnico dei pugliesi Giovanni Cornacchini (vicino alla riconferma anche per la prossima stagione in Lega pro) contro i calabresi «il Bari giocherà per vincere. Aver già vinto il campionato - spiega - non ci deve in alcun modo far rilassare mentalmente perché abbiamo ancora da affrontare la poule scudetto che è un obiettivo della società. Sappiamo di trovare una situazione ambientale calda e una squadra che se la giocherà a viso aperto».

Domani non ci saranno gli attaccanti Brienza e Floriano e così la squadra potrebbe cambiare schema e dare spazio ai giocatori meno impiegati: «Probabilmente - aggiunge - partiremo con il 4-4-2 con Iadaresta dal primo minuto. Ho voluto preservare due dei quattro diffidati e Brienza in vista della poule scudetto, quindi inevitabilmente ci sarà un pò di turnover». Sulla sfida finale per lo scudetto di categoria, infine, Cornacchini si sbilancia così: tra le squadre temibili, oltre a Lecco e Como, il tecnico invita «a non sottovalutare il Picerno»."Fino a ora abbiamo ragionato di partita in partita ed è stata la scelta più giusta da fare. Ogni partita è storia a sé e va preparata per bene, senza tralasciare nulla», ha concluso l'allenatore dei biancorossi.