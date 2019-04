Marfella 6

Solo l’ordinaria amministrazione: subisce gol su rigore, è graziato dal palo di Sowe.

Aloisi 4

Ingenuità imperdonabili: evitabile la prima ammonizione, da matita blu l’errore che provoca insieme il suo secondo giallo e il rigore per il Gela.

Cacioli 6

Prestazione pulita nel complesso. Non è tra gli imputati in difesa.

Mattera 4

Uno del suo calibro ed esperienza non può incorrere in prestazioni del genere: rimedia un’ammonizione per proteste, sbaglia il disimpegno che innesca Sowe (fermato dal palo), incassa il secondo giallo per un fallo superfluo, lasciando il Bari in nove. Irriconoscibile.

Nannini 6

Limita la fase di spinta, non accusa gravi sbavature in marcatura.

Hamlili 6,5

In inferiorità numerica, moltiplica energie e corsa pur di lenire la sofferenza del Bari.

Bolzoni 6

Gara di sacrificio e lotta: la sua fisicità è preziosa nel recupero palla.

Piovanello 6

Qualche lampo nel primo tempo, poi si dedica alla quantità.

Brienza 6

Non è al top, eppure gli riescono alcune invenzioni. Con il Bari in dieci, esce all’intervallo.

Floriano 7

Si nasconde un po’ in avvio, poi sale in cattedra prendendo la squadra per mano: dribbling, accelerazioni e l’assist perfetto per il 2-1 di Iadaresta.

Neglia 6

Mezzo punto in meno per la gigantesca chance sciupata all’inizio. Parte centravanti, prosegue da terzino, termina da punta. Sempre con grande generosità.

Iadaresta 7

Decisivo. Tiene su la squadra con fisico e sponde, segna di testa il gol del 2-1. Spreca a porta vuota sui titoli di coda.

Langella 6

Entra per far legna a centrocampo, causa l’espulsione di Scichilone.

Di Cesare 6

Pur acciaccato, entra per registrare la difesa. E all’ultima azione quasi segna il 3-1.