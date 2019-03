Conferenza stampa di mister Cornacchini, nonostante il "ciambotto" creato dal Gela a suon di comunicati. Evidentemente uno strumento utilizzato per mettere sotto pressione l'ambiente calcistico siciliano e trovare i soldi necessari per la trasferta del San Nicola. Questa l'analisi dell'allenatore barese: "Sono situazioni che ho già vissuto. Una volta sono andato in trasferta a Bojano e la squadra di casa non si è presentata. Il Gela verrà qua e ci giocheremo la nostra partita. Sono contento che si giochi ma le problematiche di queste situazioni ce le avremo solo noi. Domani avremo tutto da perdere e dovremo essere bravi e concentrati per affrontare una partita complicata. Non sarà affatto scontata. Loro verranno a Bari dopo un risultato pesante. Ho parlato tanto con i ragazzi in questa settimana. Se ti fai prendere dalle voci in giro, un po' di rilassamento può arrivare. In questa situazione le vittime sono proprio i calciatori. Non faccio calcoli perché bisogna pensare esclusivamente alla partita che si ha davanti. Vivo alla giornata molto serenamente. Questa è la mentalità che cerco di inculcare ai miei ragazzi. Leggo di date già fissate per i festeggiamenti della promozione. Mi sembra esagerato”.

Quanto ai siciliani, "Per caratteristiche il Gela è una squadra che riparte bene. Se fanno gli altri la partita, loro sono bravi a ripartire. In avanti hanno gente di gamba e con discrete qualità. Di Cesare non dovrebbe esserci, non si è allenato quasi mai in settimana. Bolzoni ha recuperato e ha lavorato di più con il gruppo. A destra potrebbe giocare uno tra Bianchi e Aloisi mentre Nannini rientrerà sull’out sinistro. Giocherà Neglia come centravanti. E’ da un po’ che lavoriamo a questa soluzione. E’ un calciatore che attacca molto bene la profondità. Mi dispiace tener fuori un calciatore che ha fatto nove gol”. Iadaresta? "In questo momento sta molto bene, è un ragazzo intelligente. Si adopera a fare un certo tipo di gioco, era stato preso perché ha caratteristiche diverse dagli altri. Non voglio sprecarmi un ariete dall’inizio. Ci mancherà Simeri, si è reso conto di aver sbagliato. E’ finita lì, adesso si sta allenando con grande intensità. Di sbagli se ne fanno tanti nella vita, è chiaro che gli stessi si pagano".