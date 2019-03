Ma Bari-Gela si gioca? Sì, no, forse...?I siciliani in viaggio verso il San Nicola

Bari-Gela sta diventando un tormentone, con poche certezze e tante incognite. Ieri il comunicato ufficiale della società siciliana che rinunciava alla trasferta pugliese per mancanza di soldi. Ma nessuna pec è mai arrivata alla Lega, così come nessuno aveva mai cancellato la prenotazione in albergo. Oggi, il dietrofront. Il Gela (pare non al completo) sarebbe in viaggio in pullman verso il San Nicola. Quindi in teoria la partita si disputerà. In teoria perché la società siciliana potrebbe sempre inviare una pec di disdetta alla Lega. Insomma, un "ciambotto" - per raccontarla alla barese - in evoluzione, che potrebbe riservare ulteriori colpi di scena strada facendo. Il regolamento prevede che il Bari debba attendere sul campo, insieme alla terna arbitrale, i 45 minuti previsti dal regolamento a partire dall'orario di inizio. La partita sarà diretta da Francesco Croce della sezione di Novara. L'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Michele Collavo di Treviso e Andrea Gatti di Gallarate. Il fischietto piemontese ha già diretto i biancorossi in questa stagione, nel successo per 0-3 a casa dell'Igea Virtus.